أول تعليق للبشير على احتجاجات السودان

نشرت وسائل إعلام سودانية مساء اليوم الإثنين أول تعليق للرئيس عمر البشير، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع المعيشية في البلاد، يوم الأربعاء الماضي.

وأكد البشير في تصريحات نشرت ضمن بيان رسمي صادر عن الحكومة، على “استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة” واعدًا بـ”إجراءات حقيقية، تُعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي”.

وكشف البيان أن البشير التقى مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله (قوش)، وتلقى توضيحًا بمجريات الأحداث وتداعياتها، واطمأن على الإجراءات التي تم اتخاذها”.

ودعا البشير وفقًا للبيان السودانيّين إلى “عدم الالتفات لمروجي الشائعات، والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط”، مشيدًا بـ”الجهود التنسيقية بين القوات النظامية، ودور جهاز الأمن في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وإسناد الجهاز التنفيذي في ضمان انسياب السلع والخدمات”.

بدوره، أكد مدير المخابرات السوداني، “التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى عمر البشير، والتزام الجهاز الأمني بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية”.

وشدد على “احترام الجهاز لحق التعبير السلمي”، محذِّرًا في الوقت نفسه من المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم التي أعتبرها “خطًّا أحمر”، بحد تعبيره.

وتشهد عدد من مدن السودان بما فيها العاصمة الخرطوم احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية، ومظاهرات مطالبة بالإصلاح، وواجهت السلطات المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات، وسقط عدد من الضحايا والمصابين في بعض المدن.

ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة منذ بدايات العام الحالي، شملت شح العملة الوطنية والعملات الأجنبية والوقود والخبز، الأمر الذي أدى إلى حالة من التذمر تبعتها موجة احتجاجات عنيفة.