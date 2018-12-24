قادة عسكريون أمريكيون يزورون تركيا لبحث انسحاب واشنطن من سوريا

قال متحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنّ قادة عسكريين أمريكيين سيزورون تركيا؛ للاجتماع بنظرائهم الأتراك، وبحث التنسيق بشأن سوريا.

وأضاف إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان، أنّ التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة في سوريا لا يقتصر على المجال العسكري.

وأشار إلى أنّه “لن يكون هناك أي تراجع أو تهاون في القتال ضد تنظيم داعش”، مضيفًا أنّ “تركيا ستعمل عن كثب مع روسيا في سوريا”.

وتستعد القوات الأمريكية للانسحاب؛ عقب قرار واشنطن المفاجئ بالخروج من سوريا، حيث كانت تدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في قتال تنظيم داعش.