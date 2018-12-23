ترامب يعلن أنه بحث مع أردوغان انسحابًا “منسّقًا” من سوريا‎

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن “انسحاب بطيء ومنسق للغاية” للقوات الأمريكية من سوريا، وهو قرار أثار انتقاد المشرعين الأمريكيين، بمن فيهم رفاقه الجمهوريين.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر “بحثنا (وضع) تنظيم الدولة الإسلامية، وعملنا المشترك في سوريا، والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأمريكية من المنطقة.. ستعود للوطن بعد سنوات عديدة”.

وأضاف ترامب أنه وأردوغان بحثا أيضًا التبادل التجاري “واسع النطاق” بين الولايات المتحدة وتركيا، بعد توتر علاقات العضوين بحلف شمال الأطلسي خلال الصيف.

يذكر أن قرار ترامب الانسحاب من سوريا، أثار انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة، وقدم وزير الدفاع جيمس ماتيس استقالته من منصبه، على خلفيته.