مسؤول إيراني يصف انسحاب أمريكا من سوريا بـ “الهروب”

وصف رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، بأنه “هروب”.

وقال لاريجاني خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين القضائيين في إيران، يوم الإثنين، إن “الانسحاب الأمريكي من سوريا هو في الواقع هروب، وهم اليوم يدّعون هزيمة داعش، بينما هم يغادرون سوريا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تستطيع الأنسحاب من سوريا تحت أي غطاء، ولكن حكامها والعالم يعرفون الحقيقة جيدًا أنه هروب”.

وزعم لارجاني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء، أن “العالم كله يعرف أن انتصار الشعب السوري وهزيمة داعش يقتصران على مقاومة الشعب والحكومة الشرعية في سوريا وكذلك دعم إيران”، على حد قوله.

وبشأن أوضاع إيران الداخلية، حذر صادق لاريجاني من “محاولات ما وصفه بالعدو لخلق فجوة بين الشعب الإيراني والسلطات في البلاد، وقال إنه يجب أن يكون الناس والسلطات أكثر يقظة من أي وقت مضى، وأن السلطة القضائية هي الراعي الجاد لمصالح البلاد”.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، بشكل مفاجئ، سحب قواته من سوريا، فيما نقلت رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله “إن الأمر التنفيذي المتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا تم توقيعه”.