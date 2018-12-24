بنغلاديش تنشر آلافًا من عناصر الجيش لتأمين الانتخابات العامة

نشرت السلطات في بنغلاديش، اليوم الاثنين، آلافًا من عناصر الجيش لتأمين الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب العلاقات العامة التابع للجيش في بيان، أن نشر القوات سيستمر حتى الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

وحسب البيان، سيتمركز عناصر الجيش في مخيمات بـ389 منطقة بمختلف أنحاء البلاد.

وقال البيان أن الجيش سيدفع أيضًا بمروحيات تكون جاهزة للاستخدام “وقت الحاجة الطارئة”.

وتأتي تلك التعزيزات الأمنية وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف بين أعضاء وأنصار الحزبين الرئيسين، وهما حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء حسينة واجد، وحزب بنغلاديش الوطني المعارض.

وتسعى واجد لإعادة انتخابها لولاية ثالثة على التوالي في الانتخابات المقررة في الـ30 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط اتهامات من جانب المعارضة بإمكانية تزوير نتائج الانتخابات.

وفي المقابل، تعهدت السلطات بعملية انتخابية نزيهة وتصويت حر، ووافقت يوم الأحد، على نشر 175 مراقبًا أجنبيًّا لمتابعة الانتخابات.

وفي الأسابيع القلائل الماضية، قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وجرح المئات في مصادمات بين أنصار الحزبين الرئيسين، أثناء التحضير للانتخابات، حسب تقارير محلية.