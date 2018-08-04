بنغلاديش تحذّر المعارضة من استغلال الاحتجاجات بعد مقتل طالبتين دهسًا

حذّرت السلطات البنغالية من محاولة المعارضة استغلال الاحتجاجات الطلابية، التي أعقبت حادثة مقتل طالبتين دهسًا في العاصمة دكا، قبيل الانتخابات العامة في البلاد.

وشارك عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس، وطلاب الجامعات، في احتجاج ضخم أدّى إلى إصابة حركة المرور بالشلل في دكا المزدحمة، كما أضرمت النار في 317 مركبة، وإصابة ما لا يقل عن 51 شخصًا منذ الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي.

وطالب المحتجون بشن حملة على الحافلات التي يسير الكثير منها دون شهادات صلاحية، وكثيرًا ما تتسابق بشكل خطير في الشوارع.

قلق حكومي

تزامن تلك الاحتجاجات مع اقتراب الانتخابات العامة أثار قلق الحكومة، ما دفعها إلى تحذير المعارضة من استغلالها، أو التدخل فيها.

وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان:”أكدنا للمحتجين أن كل مطالبهم ستنفّذ، وسيتم اقتراح قانون في الدورة المقبلة للبرلمان، مضيفًا:”نخشى من تحول هذه الحركة إلى أعمال عنف لأن هناك مؤامرة لتعطيل الحكومة”.

وأوضح:”سنتخذ إجراء صارمًا ضد من يتآمرون لاستغلال هذا بتحريض القُصر”، وفق رويترز.

وأشار الوزير إلى أن لدى وكالات إنفاذ القانون أدلة على أن أوامر صدرت لنشطاء من الجناح الطلابي لحزب بنغلاديش الوطني وهو حزب المعارضة الرئيس بالاختلاط مع المحتجين.

وحث خان أولياء الأمور على منع أبنائهم من المشاركة في الاحتجاجات.

وقال محبوب الرحمن أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث ساوث في داكا إن الاحتجاجات الطلابية العفوية نادرة في بنغلاديش، ويجب على الحكومة التعامل بحرص قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر.