السلطات الإيرانية تحرم 30 ألف سني من أداء صلاة الجمعة

يطالب أهل السنة في مدينة “بجنورد” الواقعة شمال شرق إيران، السلطات الحكومية بالسماح لهم بإقامة صلاة الجمعة وفق عقيدتهم.

ونقلت تقارير إعلامية عن عالم الدين السني في إيران مولوي محمد حسين كركيج قوله إن عدد السنة في المدينة يبلغ 30 ألف شخص، مؤكدًا على أن “إقامة صلاة الجمعة في مدينة بجنورد لن تؤدي إلى خلافات كما يدعي بعض المسؤولين في هذه المدينة”.

وأضاف أن “عدم إقامة الصلاة وفقًا للمعتقدات الدينية لأي طائفة سوف يؤدي إلى خلافات، وعلى السلطات في البلاد السماح بالحريات الدينية”.

وأوضح أنه “وزعيم الطائفة السنية في إيران الشيخ مولانا عبد الحميد كانا ولسنوات يفاوضان السلطات الحكومية في طهران من أجل السماح لأهل السنة في مدينة بجنورد بإقامة صلاة الجمعة، لكن هذه المحاولات والمفاوضات لم تحقق نتائج حتى اللحظة”.

وبين كركيج أنه “يوجد في مدينة بجنورد 30 ألف شخص من الطائفة السنية، ونحن نتابع موضوع السماح بإقامة صلاة الجمعة وباقي الطقوس وفق معتقداتهم مع السلطات الحاكمة في طهران”.

وفي سياق متصل، كشفت مواقع إخبارية إيرانية عن اغلاق بعض المساجد في مدينة “بجنورد”، دون الإشارة إلى عدد المساجد والأسباب التي دعت إلى ذلك.

ولا تسمح السلطات الإيرانية منذ عام 1979، لأهل السنة في العاصمة طهران ببناء مسجد، ولا تسمح بإصلاح المساجد السنية القديمة في بعض المناطق.