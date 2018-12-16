مشروع تجاري للحرس الثوري يعيق حركة سير مترو طهران

أعلن مسؤول النقل في بلدية العاصمة الإيرانية طهران محسن بور سيد آغايي، أن مشروعًا تجاريًا للحرس الثوري الإيراني يعيق حركة سير مترو طهران.

وأشار الأحد، إلى أن ترخيصًا للطوابق الـ6 لمجمع “أطلس مول” التجاري، الذي يتبع للحرس الثوري في شمال شرق طهران، يعيق حركة سير مترو طهران.

وأوضح آغايي أنه تم وضع أساس مبنى المجمع التجاري في الأرض التي كان من المقرر بناؤها كخط ثالث لنفق مترو طهران، الأمر الذي سيغلق خط المترو الثالث المتهجة نحو منطقة “نياوران” الواقعة شمال العاصمة.

ويمول بناء مشروع “أطلس مول” التجاري بنك “أنصار” التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعد من أهم المصارف المهمة في إيران ويخضع للعقوبات الأمريكية الأخيرة.

وأضاف أغايي أن “الخط الثالث من مترو العاصمة طهران سيضطر للوقوف بمحطة “نو بنياد” (شمال طهران) بسبب عدم وجود طرق بديلة”.

ويعتقد المسؤول الإيراني أن منافع المشروع المالية أدت إلى بناء المبنى التجاري للحرس الثوري على طريق المترو، الذي لم يعد من الممكن توسيعه في المنطقة.

وبين أغايي في مقابلة مع موقع “إسكان نيوز” الإلكتروني، “لم يتم العثور على الطريق البديل للمترو الشمالي لطهران”.

ويخدم مترو طهران، الذي افتتح عام 1999 العاصمة الإيرانية طهران، ويتألف من 4 مسارات بمجموع 118 محطة، فيما يبلغ طول خط المترو 221 كيلومتر، ويحمّل المترو في المتوسط 3 ملايين راكب يوميًا أي ما يصل إلى 633 مليون سنويًا.

وأثار مشروع “أطلس مول” في طهران، الجدل في السنوات الأخيرة، ويحتوي المشروع على مكتب إداري للأعمال مكون من 19 طابقًا مع 8 طوابق من المكاتب، و4 طوابق محال تجارية، وطابق واحد للمطاعم و6 طوابق موقف السيارات، وصالات ألعاب وغيرها.

وتقول تقارير إيرانية، أن “أطلس مول” تبلغ مساحته الإجمالية 74 ألف متر مربع، وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلن متحدثة باسم منظمة مكافحة الحرائق الإيرانية “جلال ملكي”، عن إصابة 23 شخصًا نتيجة حريق هائل اندلع في مركز “أطلس مول” التجاري التابع للحرس الثوري.