بالفيديو.. اللحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي الشواطئ الإندونيسية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي الشواطئ الإندونيسية

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون على مواقع التواصل فجر اليوم، مقاطع فيديو للحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي شواطئ إندونيسيا.

وكانت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا قالت إن ما لا يقل عن 43  شخصا لاقوا حتفهم عندما ضربت أمواج مد عاتية (تسونامي) شواطئ حول مضيق سوندا في البلاد اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وقال سوتوبو برو نوغروهو، المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، عبر “تويتر”، إنّ “موجات تسونامي ضربت مناطق بانديغلانغ، وجنوب لامبونغ، وسيرانغ أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 43 شخصا وإصابة المئات، إضافة إلى فقدان عدد من الاشخاص”.

ورجح “نوغروهو” أنّ يكون السبب وراء موجات تسونامي هو “حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران بركان كراكاتوا”.

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