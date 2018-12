بالفيديو.. اللحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي الشواطئ الإندونيسية

تداول ناشطون على مواقع التواصل فجر اليوم، مقاطع فيديو للحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي شواطئ إندونيسيا.

وكانت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا قالت إن ما لا يقل عن 43 شخصا لاقوا حتفهم عندما ضربت أمواج مد عاتية (تسونامي) شواطئ حول مضيق سوندا في البلاد اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وقال سوتوبو برو نوغروهو، المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، عبر “تويتر”، إنّ “موجات تسونامي ضربت مناطق بانديغلانغ، وجنوب لامبونغ، وسيرانغ أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 43 شخصا وإصابة المئات، إضافة إلى فقدان عدد من الاشخاص”.

ورجح “نوغروهو” أنّ يكون السبب وراء موجات تسونامي هو “حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران بركان كراكاتوا”.

BREAKING: At least 20 dead after a tsunami, likely caused by the eruption of Krakatau has stuck parts of Indonesia

pic.twitter.com/Z81HenAaoE — Global News Network (@GlobalNews77) December 22, 2018

At least 20 killed, 165 wounded after #tsunami hits #Indonesia.The agency says the possible cause of the tsunami were undersea landslides after the Krakatoa volcano erupted. pic.twitter.com/fgwK3ceqbY — Sandeep Seth (@sandipseth) December 23, 2018