اعتبره رفضًا للإرهاب في أوروبا.. بومبيو يشيد بقرار ألبانيا طرد دبلوماسيين إيرانيين

ثمَّن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القرار الألباني القاضي بطرد دبلوماسيين إيرانيين، واعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما في البلاد.

وأجرى بومبيو اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الألباني ديميتري بوشاتي، وجَّه فيه الشكر للسلطات الألبانية لطردها الدبلوماسيين الإيرانيين.

وأعلن روبرت بالادينو، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن “بومبيو اتصل هاتفيًا، بنظيره بوشاتي، وشكره على قراره”، مبينًا أن”بومبيو هنأ الحكومة الألبانية لإعلانها دبلوماسيين إيرانيين شخصين غير مرغوب بهما”.

وأوضح بالادينو في بيان صحفي، أن “خطوة ألبانيا رسالة واضحة أنه لا يمكن قبول الإرهاب الإيراني على أراضي أوروبا”.

يُذكر أن ألبانيا أعلنت الأربعاء الماضي، إجراءات ضد دبلوماسيّين إيرانيّين اثنين يعملان في سفارة طهران لدى العاصمة تيرانا، واعتبرتهما “شخصين غير مرغوب بهما” في البلاد.

وأرجعت ألديرا برندي، متحدثة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الألبانية، القرار “للاشتباه بتورطهما في الأحداث التي تهدد أمن البلاد”، مشيرة إلى أن “أنشطتهما تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي، وأن بلادها تشاورت مع حلفائها حول قرارها”.

بدوره ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، باللوم في القرار الألباني على الولايات المتحدة، وقال إن “الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، كانت وراء القرار”.