بومبيو: لا دليل يربط محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي

بومبيو: لا دليل يربط محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي

المصدر: رويترز

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، على أهمية السعودية كحليف للولايات المتحدة ضد إيران، مجددًا تأكيده على عدم وجود دليل مباشر يربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” معلقًا على النتائج التي توصلت إليها المخابرات، بشأن مقتل خاشقجي: “بعض التقارير التي رأيتموها بشأن ذلك غير دقيقة”.

وأضاف: “لا يزالون يعملون على هذا، لا تزال الحقائق قيد التطوير فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي… الدليل المباشر ليس متاحًا بعد، هذا ما قلته من قبل”.

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