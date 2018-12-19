“الخارجية الإيرانية” تنفي أن يكون لدى ظريف نية الترشح للانتخابات الرئاسية

نفت وزارة الخارجية الإيرانية نيّة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرَّرة في الـ 19 من أيار/ مايو 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي، في حوار مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” اليوم الأربعاء، “وزير الخارجية هو شخصية وطنية وليس لديه نزعة حزبية أو فئوية، ولا يسعى لأي أهداف محددة للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وكان عدد من وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أشار أمس، إلى أن مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف يوم الجمعة الماضي، بالمؤتمر الوطني الذي أقامه “حزب نداي إيرانيان” الإصلاحي، في العاصمة طهران كان الهدف منه وجود نيّة لديه للترشح للانتخابات الرئاسية في ظل وجود انقسام كبير من معسكر الإصلاحيين والمحافظين المتشددين بشأن الانتخابات المقبلة.

واعتبر قاسمي أن تلبية ظريف لدعوة وجهت إليه للمشاركة بمؤتمر حزب “نداي إيرانيان” لا تحمل أهدافًا سياسية أو انتخابية، وقال “إن ظريف هو شخصية بارزة في مجال السياسة الخارجية والدولية، وهو يتلقى العديد من الدعوات داخل وخارج البلاد للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات، ويشارك على أساس الوضع والفرصة المتاحة له”.

وتأسس حزب “نداي إيرانيان” عام 2014 وهو يحظى بدعم من زعيم الإصلاحيين “محمد خاتمي” الرئيس الإيراني الأسبق، وأمين الحزب هو “محمد صادق خرازي” الذي يعد من أهم الشخصيات السياسية الإصلاحية.

ويدور الجدل حاليًّا بين مختلف القوى السياسية في إيران بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ من المتوقع أن يتعرَّض التيار المتشدد وكذلك الإصلاحي إلى انقسامات واسعة بسبب الأزمات التي تعيشها إيران والرؤى المختلفة بشأن إدارة البلاد وتجاوز الأزمات.

وبدأت أطراف في التيار الأصولي المعتدل وبعض الإصلاحيين يطرحون علي لاريجاني رئيس البرلمان الحالي كأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو مقترح يحظى بتأييد من الرئيس الحالي حسن روحاني.