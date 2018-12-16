جواد ظريف: العقوبات الأمريكية لن تغير سياسات إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده لن تدفع طهران لتغيير سياساتها.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، قال ظريف، إن العقوبات أضرت بالناس العاديين، لكنها لن تغير من سياسات إيران.

ويوم السبت الماضي، قال الوزير الإيراني إن بلاده “مستعدة” لإجراء “حوار مباشر” مع واشنطن، شريطة أن “يؤدي ذلك إلى نتيجة ومخرجات يتعين احترامها، وليس نقاشًا لمجرد النقاش فقط”.

وسبق أن أعلن ظريف أن بلاده لا تعتزم إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 كما تطالب الولايات المتحدة.