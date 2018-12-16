طهران: تهريب التراب الإيراني إلى الإمارات وقطر مستمر منذُ حوالي عقدين

زعم مدير عام قسم المياه والتربة في منظمة البيئة الإيرانية علي مريدي، يوم السبت، أن عمليات تهريب التراب من إيران إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا الإمارات وقطر مستمرة.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية الإيرانية عن مريدي قوله، أن “تهريب التراب من إيران إلى دول مجلس التعاون خاصة الإمارات وقطر مستمر منذُ حوالي عقدين”.

وأضاف أن “عمليات تهريب التراب من إيران بدأت منذ ثمانينيات القرن العشرين وما زال مستمراً”، مشيراً إلى أن “الإمارات تستفيد من التراب الإيراني في بناء جزر اصطناعية، فيما تقوم قطر باستخدامه في تجفيف البحر”.

وتابع قائلًا : “أعتقد أنه يجب علينا تحويل التربة المعدنية ذات القيمة الاقتصادية العالية إلى داخل البلاد إلى صلب ونحاس ونصنع المنتج والسلع المنتجة”.