ترامب يقرر المشاركة في منتدى دافوس

المصدر: أ.ف.ب

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك للسنة الثانية على التوالي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يعقد في سويسرا في نهاية كانون الثاني/يناير 2019.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض “الرئيس سيكون حاضرًا على غرار العام الماضي”.

أما الوفد الأمريكي فسيضم وزير الخزانة ستيف منوتشين، ووزير الخارجية مارك بومبيو، ووزير التجارة ويلبور روس، بحسب ما أضافت ساندرز.

كما أفاد المصدر نفسه أن إيفانكا، ابنة ترامب ومستشارته السياسية، ستكون أيضًا في عداد الوفد مع زوجها جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض.