البيت الأبيض يوضح حقيقة تعهد ترامب لأردوغان بخصوص غولن

أوضح البيت الأبيض الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن “ستنظر” في إمكانية تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تشتبه أنقرة بوقوفه وراء محاولة انقلاب العام 2016.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، للصحفيين إن ترامب لم يقدم أي تعهد، و”الشيء الوحيد الذي قاله هو أننا سننظر في الأمر… لا شيء في هذه المرحلة أكثر من ذلك… لا يوجد أي تعهد بشيء على الإطلاق في تلك العملية”.

وكان وزير خارجية تركيا قد قال يوم الأحد إن ترامب أبلغ أردوغان أن واشنطن تعمل على تسليم رجل الدين غولن.

وحين سُئل عن التعليق يوم الاثنين الماضي، اكتفى مسؤول في البيت الأبيض بالقول إن ترامب لم يتعهد بتسليم غولن، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بخصوص المباحثات.