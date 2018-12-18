فرنسا.. السجن لشاب احتفل في مواقع التواصل بهجوم ستراسبورغ

حُكم على شاب في الثامنة عشرة من عمره بالسجن مع النفاذ شهرين في ستراسبورغ (شرق فرنسا)؛ لـ “دفاعه عن الإرهاب”، بعدما كتب عددًا كبيرًا من الرسائل التي أعرب فيها عن سروره لإطلاق النار في سوق للميلاد في هذه المدينة، كما أعلنت محاميته، الثلاثاء.

وكان هذا الشاب نشر على شبكات التواصل الاجتماعي 17 رسالة خلال الساعات الثماني بعد الاعتداء، الذي أسفر عن خمسة قتلى و11 جريحًا، مساء الثلاثاء الماضي.

وهي رسائل “ساخرة”، أكد فيها أن مدينة ستراسبورغ قد شهدت لتوها “أجمل أيامها”، فيما أبلغ مستخدمون للإنترنت الشرطة بالأمر.

وحُكم عليه، يوم الإثنين، بالسجن شهرين مع النفاذ، مع استمرار الاحتجاز، وتجريده من حقوقه المدنية ثلاث سنوات، كما قالت محاميته تيفاني ريكو.

وكانت هذه المحامية رسمت في دفاعها عنه صورة يتيم تنقل من منزل إلى منزل مذ كان في الثالثة من عمره.

واعترف الشاب بأنه لا يعرف أن تصرفات من هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليه.