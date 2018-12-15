فرنسا تطلق سراح 4 أفراد من عائلة منفّذ هجوم ستراسبورغ

المصدر: أ.ف.ب

أطلقت السلطات الفرنسية سراح 4 أفراد من عائلة منفّذ اعتداء استهدف الثلاثاء سوقا ميلادية في مدينة ستراسبورغ وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأعلنت النيابة العامة أن 3 أشخاص آخرين من أقرباء شريف شيخات، منفّذ الاعتداء الذي قُتل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

وأعلنت النيابة العامة إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم توافر أي دليل ضدّهم في الوقت الراهن.

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شيخات (29 عاما) الذي نفّذ مساء الثلاثاء اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات جهادية استهدفت فرنسا.

والجمعة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن تبني تنظيم داعش لاعتداء السوق الميلادية في ستراسبورغ “انتهازي تماماً”.

ويركّز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء أو في التواري عن الأنظار.