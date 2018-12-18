إيران: مطارات أوروبا تمتنع عن تزويد طائراتنا بالوقود

كشف مساعد وزير النقل الإيراني علي عابدزاده، يوم الثلاثاء، أن معظم مطارات الدول الأوروبية تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.

وقال عابدزاده خلال لقاء صحفي أثناء حضوره معرض عن صناعات النقل: “للأسف العديد من الدول الأوروبية وكذلك تركيا ولبنان تمتنع عن تزويد طائراتنا بالوقود، وهذا يسبب لنا مشكلات في ظل الظروف الراهنة التي نمر بها”.

واعتبر المسؤول الإيراني أن الهدف من امتناع الدول عن تزويد طائرات بلاده بالوقود، هو قطع الولايات المتحدة الأمريكية الرحلات الخارجية لطائرات وشركات الطيران الإيرانية”. بحسب تعبيره.

وحول أزمة صناعة الطائرات في إيران، قال إن “البنى الاقتصادية الخاطئة في شركات الطيران أدت إلى عزوف المستثمرين عن هذه الصناعة”.

وتابع: “إننا ندير صناعة الطائرات بشكل سيئ لمدة 35 عامًا، فخلال هذه الفترة لم تكن الأسعار حقيقية، ولم يدخل المستثمرون في هذه الصناعة ما ألحق الضرر بالمطارات، لا سيما الصغيرة”.

وتشهد صناعة الطائرات في إيران أزمة تصاعدت حدتها منذ إعلان الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، حيث بادرت كبرى شركات الطائرات في العالم بالخروج من الأسواق الإيرانية، إذ كان أبرزها: بوينج وأيرباس.

وأعلنت واشنطن عن فرض جميع العقوبات الاقتصادية على طهران عبر مرحلتين، إذ خضعت صناعة الطائرات وعقد صفقات جديدة مع شركات الطيران الإيرانية ضمن مواد العقوبات.

وكانت تقارير استخباراتية غربية كشفت في وقت سابق، عن تورط عدد من شركات الطيران التابعة للحرس الثوري في نقل أسلحة، ومقاتلين لعدد من دول المنطقة كسوريا ولبنان.