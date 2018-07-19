شركة طيران إيرانية تحذر من وقف رحلاتها بسبب التمويل‎

حذرت شركة “كيش إير” الإيرانية التي تسير رحلات داخلية وخارجية، اليوم الخميس، من وقف أنشطتها وجميع رحلاتها بسبب عدم قيام الحكومة بتخصيص مبالغ مالية بالعملة الأجنبية (الدولار) لشراء قطع الغيار وإجراء الصيانة للطائراتها.

وقال مدير العلاقات العامة في “كيش إير” حسن أمير أسدي، إن “الحكومة الإيرانية أعلنت في أبريل / نيسان الماضي استعدادها لبيع الدولار بالقيمة التي حددتها 4200 تومان للدولار الواحد للشركات والمصانع العاملة في البلاد، لكنه حتى الآن لم يقم البنك المركزي بهذا”.

وأضاف أسدي في حديث لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن “تأخرت رحلات لشركة كيش إير بسبب عدم قدرتها على تأمين مبالغ مالية لشراء قطع الغيار وصيانة الطائرات”.

ووصف حسن أمير أسدي ما تواجهه شركة “كيش إير” للطيران بأنه “معضلة قد تؤدي إلى وقف جميع الرحلات، بسبب الحاجة إلى توريد قطع الغيار”.

وكشف أسدي عن توقف ثلاث طائرات تابعة لشركة كيش إير خلال الشهرين الماضيين “بسبب مشاكل تقنية وفنية في المحركات”.

وشركة “كيش إيران” التي يقع مقرها في جزيرة كيش إيران؛ تأسست الشركة في 1989 وتعتمد عملياتها على الطائرات ذات السعة المتوسطة كطائرة فوكر 100 التي تحمل 105 ركاب.