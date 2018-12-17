إسبانيا تطيح بشبكة للهجرة السرية

أعلنت إسبانيا، الإثنين، تفكيك شبكة للهجرة السرية، هربت نحو 600 شخص من المغرب عبر البحر خلال العام الحالي.

وقال بيان صادر عن الحرس المدني الإسباني: إنه “تم اعتقال أفراد شبكة المهربين التي تدعي أنها وكالة سفر، وأدخلت نحو 600 مهاجر مغربي إلى إسبانيا عبر البحر في 2018”.

وأضاف البيان أن “التحقيق سمح بتحديد هويات مسؤولي تلك المنظمة وعددهم سبعة”.

وأشار إلى أن “أفراد الشبكة نسقوا عملهم كما لو أنهم وكالة سفر تستقبل (المهاجرين) على الشاطئ الإسباني، ثم تضمن لهم الانتقال بسيارة إلى أماكن لا تصل إليها الشرطة، وأخيرًا نقل الأشخاص بشكل خاص إلى كاتالونيا أو إلى إقليم الباسك”.

وأردف البيان قائلًا: إنه “قبل الرحلة، كان على المهاجرين دفع مبلغ يناهز 2500 يورو، ما جعل أرباح هذه المنظمة الإجرامية تصل إلى نحو 1.5 مليون يورو هذا العام”.

وكشفت التحقيقات أن “شقيقين” يسكنان في مدينتي ”قادس” و”بالما دي مايوركا” نسقا العمليات، بالإضافة إلى عضو آخر تولى “التغطية الاستراتيجية” لوصول المهاجرين إلى إسبانيا.

ويُصنف طريق الهجرة البحرية الذي تنشطُ عليه الشبكة بغير الخطير مقارنة مع الطريق الشرقي الذي ينطلق من ليبيا وتونس عبر قناة صقلية إلى إيطاليا، وهذا ما يُفسر انتعاش تدفقات المهاجرين على السواحل الإسبانية هذه السنة، إذ تُقدر المنظمة الدولية للهجرة أنَّ نحو 55 ألف مهاجر وصلوا إسبانيا هذا العام.