بريطانيا.. موعد جديد للتصويت على “بريكست”

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، عزمها تحديد موعد التصويت المؤجل في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” ليكون في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت ماي للنواب في مجلس العموم: “الكثير من أعضاء هذا المجلس مهتمون بضرورة أن نتخذ قرارًا قريبًا، ننوي العودة إلى مناقشة ’التصويت الجاد’ في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير وإجراء التصويت في الأسبوع التالي”.

وكانت ماي قد أرجأت التصويت على الخطة في الأسبوع الماضي نتيجة المعارضة الشديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.