لافروف: أعدكم أننا لن نحارب أوكرانيا

تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الإثنين، أن بلاده لن تخوض حربًا ضد أوكرانيا في أي حال من الأحوال.

وقال الوزير الروسي في مقابلة مباشرة أجرتها معه إذاعة “كومسولولسكايا برافدا”: “لن نحارب أوكرانيا أعدكم بذلك”.

وأضاف أن “الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، يحضر للقيام باستفزاز نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري عند الحدود الروسية”.

وأوضح لافروف: “إذا أردنا الحفاظ على أوكرانيا كدولة محايدة، يجب أن نضمن وضعًا مريحًا لكل من يعيش على أراضيها”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، إن تصرفات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش كانت خطرة للغاية، وشكلت تهديدًا على حركة الملاحة وعلى المدنيين.

وبين لافروف أن “الوثائق التي تمت مصادرتها من سفن البحرية الأوكرانية تكشف أن هدف هذا الاستفزاز كان إثارة فضيحة”.

وتصاعد التوتر بين كييف وموسكو، منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر اعتداء بحرية الأخيرة على سفن أوكرانية في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود، بحجة انتهاكها المياه الروسية.