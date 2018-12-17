روسيا تنشر مقاتلات في جزيرة القرم وسط توتر مع أوكرانيا

روسيا تنشر مقاتلات في جزيرة القرم وسط توتر مع أوكرانيا

المصدر: رويترز

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنها نشرت أكثر من 10 طائرات من طراز سوخوي-27 وسوخوي-30 المقاتلة، في شبه جزيرة القرم، بعدما قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن أوكرانيا تجهز “لاستفزاز” قرب القرم، قبل نهاية العام.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء، عن الوزارة قولها، إنها أرسلت الطائرات إلى قاعدة “بيلبيك” الجوية في القرم التي جرى إصلاحها، حيث ستتمركز هناك بصورة دائمة.

وضمت روسيا القرم من أوكرانيا عام 2014، وتفجر التوتر بين الجارتين في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ بعدما احتجزت روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها.

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