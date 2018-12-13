قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني: نقطة ضعفنا هي الاقتصاد‎

اعترف قائد القوة الفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس، أن نقطة ضعف النظام في بلاده هي “القضية الاقتصادية”.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن العميد حاجي زاده قوله إن “العدو يهاجمنا من نقطة ضعفنا وهي الاقتصاد، وجزء من المشاكل الاقتصادية في البلد نتيجة المخططات التي تُرسم خلف حدودنا”.

ودعا حاجي زاده الشعب الإيراني أن ينسى أن العقوبات الأمريكية ضد طهران سترفع في يوم من الأيام، قائلًا “العقوبات الاقتصادية ضدنا لن تُرفع أبدًا، وعلينا أن نحبطها كما أحبطنا العقوبات التي فرضت على القطاع الصاروخي الإيراني”.

وتعاني طهران من ضائقة اقتصادية؛ بسبب العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو/آيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.