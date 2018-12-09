تظاهرات في طهران ضد الحرس الثوري الإيراني(صور)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، لليوم الثاني على التوالي، تظاهرة احتجاجية لعمال مصنع منتجات الألبان ضد الحرس الثوري، بسبب مصادرته واستيلائه على الأراضي المخصصة لهم من قبل المصنع.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، اليوم الأحد، إن “عمال مصنع الألبان في طهران الذي يعد أكبر مصنع في البلاد، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة القضائية رفضًا لقيام الحرس الثوري بالاستيلاء على الأرض التي خصصها مصنع الألبان للعاملين لديه قبل نحو سنتين”.

وأضافت، أن المتظاهرين ردَّدوا شعارات ضد الحرس الثوري، واصفين إياه بـ”الغاصب لحقوق أبناء العمال وعوائلهم”.

ونظم عمال مصنع “بكاه” لمنتجات الألبان، أمس السبت، وقفة احتجاجية ضد الحرس الثوري أمام مقر المصنع للمطالبة بحقوقهم وتسلم أراضيهم التي استولى عليها الحرس الثوري بالقوة.

وكان عمال مصنع الألبان في طهران، نظموا سلسلة احتجاجات العام الماضي ضد الحرس الثوري بسبب رفضه تسليم الأراضي التي خصصها المصنع بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية للعاملين لديه.

ويقدر عدد العاملين في مصنع “بكاه” لمنتجات الألبان في طهران بنحو 700 عامل، بانتظار استلامهم نحو 150 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة لهم لبناء شقق سكنية.