نتنياهو: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها

المصدر: أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن بلاده مستعدة لمهاجمة ايران في أراضيها اذا كان “بقاء” الدولة العبرية على المحك.

وقال نتنياهو ردا على سؤال لصحافيين عن “الخط الاحمر” الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر إسرائيل مهاجمة إيران داخل حدودها”إن خطنا الأحمر هو بقاؤنا”.

وأضاف “نقوم بما هو ضروري لحماية دولة إسرائيل من النظام الإيراني الذي يدعو في نهاية المطاف إلى القضاء على الدولة العبرية”.

وتابع “لا أستبعد شيئا يمكن أن يكون ضروريا لندافع عن أنفسنا”.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يقاتل جيشه “في شكل مباشر” القوات الإيرانية على الأراضي السورية المجاورة، حيث تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد.