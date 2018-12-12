المتحدث باسم نتنياهو يستقيل بسبب تجاوزات جنسية

أعلن ديفيد كيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استقالته، الأربعاء، بعد سلسلة من المزاعم ضده بارتكاب تجاوزات جنسية.

وفي أيلول/سبتمبر، قال كيز، المتحدث للإعلام الدولي، إنه سيأخذ إجازة “لإزالة الشبهات عن اسمه” بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل جوليا سالازار، التي انتخبت لاحقًا عضوًا في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك.

وذكر موقع “تايمز اوف إسرائيل”، في أيلول/سبتمبر، أن 11 امرأة أخرى اتهمت كيز بالإساءة الجنسية.

وبرأ تحقيق أجرته لجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية المتحدث باسم نتنياهو من التهمة الموجهة إليه، خلال عمله في الحكومة الإسرائيلية، إلا أن هذه اللجنة ليس لديها صلاحية التحقيق في اتهامات موجهة من الخارج.

وتعود الاتهامات إلى الفترة التي سبقت تولي كيز العمل في مكتب نتنياهو في 2016 عندما كان يقيم في الولايات المتحدة.

وقبل انضمامه إلى مكتب نتنياهو، عمل كيز المولود في الولايات المتحدة، مديرًا تنفيذيًا لمنظمة “ادفانسنغ هيومان راتيس” غير الحكومية، التي تهدف إلى مساعدة المنشقين في الدول التي تمارس الاضطهاد.