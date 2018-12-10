الرئاسة الفلسطينية تلوّح باتخاذ “قرارات مصيرية” لوقف الاقتحامات الإسرائيلية

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة، في حال استمرت الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة الغربية، بشكل يومي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيانٍ لها، إن الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العاجلة مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذه الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة تشكل خرقًا فاضحًا لكل الاتفاقات الموقعة، وبناء عليه فإن القيادة ستقوم بتقييم الوضع بشكل نهائي لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة الضرورية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في الضفة الغربية، من بينها مدينة رام الله، حيث اقتحمت مقر وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، واحتجزت موظفيها ومنعتهم من الخروج.

وتزعم سلطات الاحتلال، أن هذه الاقتحامات المتكررة بشكل يومي، تهدف للوصول إلى منفذي عمليات فلسطينيين، لاذوا بالفرار ولم يتمكن الجيش من القبض عليهم.