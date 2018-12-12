الصين: الكندي المعتقل ربما خالف قانون المنظمات الأهلية

قال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إنه إذا كان “مايكل كوفرينج” الموظف لدى مجموعة الأزمات الدولية ينفذ أنشطة تخص المجموعة في الصين، دون أن يكون مسجلاً فإنه ربما خالف قانون المنظمات الأهلية للبلاد.

ومن ناحيتها، قالت مجموعة الأزمات الدولية الأربعاء، إنها لم تتلق أي معلومات من المسؤولين الصينيين عن اعتقال موظفها الكندي الجنسية كوفرينج، وإنها تسعى لاتصال قنصلي به.

وأضافت المجموعة في بيان صدر عنها، أن “كوفرينج اعتقله مسؤولون من أمن الدولة مساء الاثنين”.

وجاء اعتقال كوفرينج، بعد أن اعتقلت الشرطة في كندا المديرة المالية بشركة هواوي تكنولوجيز الصينية يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول، بناء على طلب من السلطات الأمريكية مما أثار غضب بكين.

بدورها، قالت الحكومة الكندية، إنها “لا ترى أي صلة واضحة لاعتقاله بقضية هواوي”.

وذكر دبلوماسيون في الصين، أن تدخل أمن الدولة، المسؤول ضمن أشياء أخرى عن مكافحة التجسس، يشير إلى أن الحكومة ربما تريد الرد على اتهامات التجسس بمثلها.

لكن الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي، قال إن “المجموعة لا تشارك في مثل هذه الأنشطة”، مضيفًا “لا أريد التكهن بما وراء هذا الأمر لكنني مستعد لأن أجزم بعدم وجود أي نشاط غير قانوني أو تهديد للأمن الوطني الصيني”، منوهًا إلى أن “كل ما نقوم به يتسم بالشفافية وهو منشور على موقعنا الإلكتروني.. لا نشارك في أعمال سرية”.