وزير خارجية كوريا الشمالية يؤكد من بكين التزام بلاده بنزع السلاح النووي

قال “ري يونج هو”، وزير خارجية كوريا الشمالية اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، إن “التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لم يتغير”.

والصين هي أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لبيونجيانج برغم غضبها بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وتحسنت العلاقات في العام الماضي بعد إصلاح علاقات بيونجيانج مع سول وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان بشأن اجتماع الوزيرين، إن ري أشار إلى أن كوريا الشمالية تأمل في بناء “ثقة متبادلة مطلوبة” مع الولايات المتحدة و”المضي في نفس الاتجاه”.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله “يتعين أن تواصل الصين وكوريا الشمالية دفع شبه الجزيرة الكورية نحو نزع السلاح النووي”.

وخلال اجتماعه مع “ري” في وقت لاحق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن “على البلدين تعزيز الاتصالات”.

وذكر شي في تصريحات للصحفيين “لا يزال الوضع الدولي والإقليمي فضلا عن الوضع في شبه الجزيرة الكورية في حالة تغير مستمر لذلك يعد التواصل في الوقت المناسب وتنسيق المواقف بين الصين وكوريا الشمالية مهما للغاية”.

ويغادر ري الصين غدا السبت. وزار سوريا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.