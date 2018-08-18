للمرة الأولى.. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية الشهر المقبل

من المنتظر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ، كوريا الشمالية الشهر المقبل، بدعوة من زعيمها كيم جونغ ون، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس كوريا الشمالية، وفق ما ذكرت صحيفة “ستريتس تايمز”.

وقالت الصحيفة التي تصدر في سنغافورة اليوم السبت، إن “تلك الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها الرئيس الصيني لبيونغ يانغ منذ توليه السلطة في العام 2012، وأول زيارة لرئيس صيني منذ 13 عامًا، إذ كانت آخر زيارة قام بها الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في العام 2005”.

ولم تذكر الصحيفة المصدر الذي حصلت منه على هذه المعلومات، في الوقت الذي نوّهت فيه إلى أن “الزيارة قد تكون عرضة لأي تغيير في اللحظة الأخيرة”.

وتقام احتفالات كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، وتعد الصين أهم شريك تجاري لكوريا الشمالية.

ومن جهته، زار كيم بكين ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي، عقد خلالها محادثات مع شي بشأن تحسين التعاون بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية.