الرئيس الفنزويلي يتهم أمريكا مجددًا بالتخطيط للإطاحة به

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، الولايات المتحدة، بالتخطيط للانقلاب على السلطة في بلاده، وجدد رفضه نعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بـ”الدكتاتور”.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مادورو، قوله إن “البيت الأبيض، يحاول الإطاحة بديمقراطيتنا الدستورية، وتعطيل أسلوب حياتنا المعتاد”.

وأشار الرئيس الفنزويلي، في برنامج تلفزيوني ساخر، بثته قناة محلية حول ترامب، إلى أنه “ينظر بامتعاض إلى اتهامه بالديكتاتورية من جانب الرئيس الأمريكي وبعض القادة الغربيين الآخرين”.

وتتهم سلطات فنزويلا بين الحين والآخر الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، بمحاولات الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وفي أغسطس/ آب الماضي، جرت محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الفنزويلي بواسطة طائرة بدون طيار، خلال استعراض عسكري، اتهمت كراكاس على إثرها النائبين في البرلمان خوليو بورخيس وخوان ريسيسينسي، بالضلوع فيها.