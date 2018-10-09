مقتل نائب فنزويلي متهم بمحاولة اغتيال مادورو

قالت الحكومة الفنزويلية يوم الاثنين إن نائبا معارضا مسجونا انتحر بالقفز من الطابق العاشر من مبنى وكالة المخابرات الحكومية الذي كان محتجزا ولكن معارضين وصفوا الحادث بأنه جريمة قتل ارتكبتها السلطات.

وقال وزير الداخلية نستور ريفيرول على تويتر إن النائب فرناندو البان (56 عاما) احتُجز يوم الجمعة الماضي بسبب مزاعم عن تورطه في تفجير طائرتين مسيرتين خلال عرض عسكري في أول أغسطس آب كان يحضره الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ريفيرول ” في اللحظة التي كان سينقل فيها إلى المحكمة وأثناء وجوده في غرفة الانتظار بوكالة المخابرات قفز من نافذة المبنى مما أدى لوفاته”.

واختلفت هذه الرواية بشكل طفيف عن الرواية التي طرحها المدعي العام طارق صعب والذي قال في بيانات تلفزيونية إن البان طلب الذهاب إلى دورة المياه وقفز من هناك.

وقال حزب العدالة الأولى المعارض الذي ينتمي إليه البان إنه يحمل حكومة مادورو المسؤولية.

وأضاف الحزب “نبلغ الشعب الفنزويلي بألم كبير وتعطش للعدالة.. إن عضو المجلس فرناندو البان قُتل على يد نظام نيكولاس مادورو”.

ولم يقدم الحزب دليلا على اتهامه.