ماكرون سيجتمع مع ممثلين للنقابات الفرنسية ومسؤولين محليين

قال مصدر بقصر الإليزيه، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع ممثلين عن النقابات العمالية واتحادات أرباب الأعمال وجمعيات المسؤولين المحليين المنتخبين غدًا الإثنين.

يأتي الاجتماع، في أعقاب وقوع أعمال عنف في رابع عطلة أسبوعية أثناء احتجاجات حركة (السترات الصفراء)، حيث ألقى محتجون مناهضون للحكومة الحجارة وأضرموا النار في سيارات ونهبوا وخرّبوا محال تجارية ومطاعم بأنحاء البلاد.

وأكد المصدر أن الرئيس “يريد جمع كل الأطراف السياسية والمحلية والقوى الاقتصادية والاجتماعية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من أجل سماع صوتها ومقترحاتها بغية تعبئتها للقيام بإجراء”.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الداخلية، أن عدد التظاهرات التي جرت على كل الأراضي الفرنسية أقل بـ11 ألفًا عن تلك التي حدثت في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وكانت السلطات الفرنسية، قررت اتخاذ إجراءات أمنية “استثنائية” تتمثل بنشر 89 ألفًا من عناصر قوات حفظ النظام، بينهم ثمانية آلاف في باريس مدعومون بآليات مدرعة تابعة للدرك، تستخدم للمرة الأولى في باريس.

وأغلقت مواقع سياحية عديدة بينها برج إيفل ومتحف اللوفر وعدد من المحلات التجارية والمراكز التجارية الكبيرة.

وخلال التجمعات، كانت عمليات المراقبة مشددة، فيما أفادت حصيلة وطنية مؤقتة للإدارة العامة للصحة أن “الطواقم الطبية في المستشفيات عالجت 179 شخصًا أصيبوا بجروح” خلال التظاهرات.