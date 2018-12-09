إيران تصدر أحكامًا “قاسية” بحق رجال أعمال متهمين بـ”استهداف الاقتصاد”

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، الأحد، أحكامًا قاسية من بينها الإعدام بحق رجال أعمال وتجار، وصفتهم بـ”المفسدين الذين يستهدفون اقتصاد إيران“.

ونقلت وكالة أنباء السلطة القضائية “ميزان” عن المتحدث باسم السلطة غلام حسين محسني إجئي، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن “المحكمة العليا صادقت على حُكم الإعدام الصادر بحق حميد باقري درمني أحد المفسدين الاقتصاديين في البلاد”.

وأضاف إجئي أن “درمني اتُّهم بالتحايل والاستحواذ على أموال طائلة من البنوك والمصارف الإيرانية، بهدف استهداف اقتصاد البلاد، والتورط بقضية انهيار العملة المحلية”.

كما أعلن إجئي عن قائمة عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عامًا، إضافة إلى غرامات مالية طويلة ضد نحو 28 من الناشطين، والتجار الاقتصاديين، بينهم تاجر يحمل الجنسية الأفغانية بتهمة “استهداف الوضع الاقتصادي”.

وفي 14 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق وحيد مظلومين حبيب الله، الملقَّب بـ”سلطان المسكوكات الذهبية” ومساعده محمد إسماعيل قاسمي، بتهمة استهداف الاقتصاد الإيراني، بعد اعتقاله في يوليو/ تموز الماضي، وهو يملك أطنانًا من الذهب، الأمر الذي زاد من أسعار الذهب في إيران لأكثر من 5 أضعاف.