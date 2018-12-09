إيران تنفي طلبها المشاركة بالمفاوضات اليمنية في السويد

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الأحد، طلب طهران من الحكومة السويدية، المشاركة في المفاوضات الجارية بالعاصمة ستوكهولم بين أطراف النزاع اليمني.

وقال قاسم لوكالة أنباء “إيسنا”، إن “وزارة الخارجية الإيرانية لم تطلب المشاركة بالمباحثات اليمنية اليمنية في ستوكهولم”.

وأضاف أن “موقف إيران اعتمد على سياسة واضحة تجاه الأزمة اليمنية بخلاف الموقف الأمريكي المنحاز وغير المتوازن”، على حد تعبيره.

وكانت مصادر أمريكية، ذكرت أن إيران “فشلت في إرسال أحد كبار مستشاري وزارة الخارجية الإيرانية إلى السويد، من أجل المشاركة في المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة”.

وذكر تقرير نشره موقع “المانيتور” الأمريكي، السبت، أن “إيران سعت إلى إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد، لكن إدارة دونالد ترامب رفضت ذلك”.

وأكدت مصادر إيرانية للموقع الإخباري الأمريكي، صحة هذه المعلومات، قائلة إنه “بسبب الضغوط الأمريكية لم ترسل طهران أحد مستشاري وزارة الخارجية إلى السويد”.

وأكد مصدر مطلع أن طهران “كانت تنوي إرسال حسين جابري أنصاري إلى السويد، وهو أحد كبار مستشاري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي شغل في السابق منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية”.