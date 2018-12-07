المفوضية الأوروبية: مجموعة “هواوي تطرح خطرًا أمنيًا على أوروبا‎

المصدر: ا ف ب

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب، الجمعة، أن مجموعة “هواوي” العملاقة للاتصالات وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية تثير “مخاوف” الاتحاد الأوروبي بسبب المخاطر الأمنية التي تطرحها.

وقال أنسيب، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “هل ينبغي التخوف من هواوي ومن شركات صينية أخرى؟ أجل، أعتقد أن هناك ما يدعو إلى القلق”، مبررًا ذلك بأن هذه الشركات مرغمة على “التعاون مع أجهزة استخبارات” بلادها.

وتابع بقوله: “ليس مؤشرًا جيدًا حين تضطر الشركات إلى فتح أنظمتها أمام الأجهزة السرية”.

وخلص إلى أنه “لا نعرف الكثير حول هذه الحالة تحديدًا، لكن يجدر بنا بالطبع أن نتخوف”.

وتلقّت شركة هواوي ضربة قاسية مع توقيف مديرتها المالية وابنة مؤسسها في كندا بطلب من الولايات المتحدة.

وتشتبه السلطات الأمريكية بأن الشركة الصينية العملاقة صدرت منذ 2016 على أقل تقدير منتجات أمريكية إلى إيران ودول أخرى تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، منتهكة بذلك القوانين الأمريكية.

كما تشتبه واشنطن بأن المجموعة تقوم في الحقيقة بوظيفة عميل سري للسلطات الصينية، وهي تخالف اتفاقية لعدم التجسس المتبادل وقعتها الصين مع الرئيس السابق باراك أوباما.

وتخضع الشركة الصينية للمراقبة منذ فترة طويلة وفشلت جميع محاولاتها للدخول إلى سوق الاتصالات الأمريكية منذ 2007.

ويحظر قانون فيدرالي على المسؤولين الحكوميين والعسكريين استخدام أجهزة من صنع هواوي، وغالبًا ما يتم التشديد على الصلات التي يعتقد أنها تربطها بالحزب الشيوعي الصيني.

وشنّت واشنطن حملة واسعة النطاق لدى دول حليفة لها لردع شركات الإنترنت والهاتف من استخدام أجهزة المجموعة الصينية التي يمكن أن تمنح بكين منفذًا إلى معلومات حساسة، بحسب الصحافة الأمريكية.

وأغلقت عدة بلدان مثل أستراليا ونيوزيلندا أبوابها أمام هواوي، وأفادت وسائل إعلام يابانية الجمعة أن طوكيو ستحظر استخدام أجهزة المجموعة الصينية في إدارتها.

وتؤكد هواوي على الدوام استقلاليتها نافية أن تكون استخدمت أجهزتها للتجسس على الاتصالات في الدول التي تباع فيها.

وإلى هواوي، يتهم القضاء الأمريكي شركات صينية أخرى أو فروعًا آسيوية لها بالتجسس.