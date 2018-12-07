لافروف: احتجاز المديرة المالية لهواوي يعكس الغطرسة الأمريكية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن احتجاز المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في كندا، هو مثال على السياسة الأمريكية الخارجية “المتغطرسة”.

وقال خلال مؤتمر صحفي في ميلانو، إن هذا يظهر كيف تفرض واشنطن قوانينها خارج حدود سلطتها القضائية.

وألقت الشرطة الكندية القبض على منغ وان تشو (46 عامًا)، المديرة المالية لشركة هواوي وابنة مؤسس الشركة، في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري؛ بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن احتجازها، الذي أعلنت السلطات الكندية عنه، مساء الأربعاء الماضي، جاء في إطار تحقيق أمريكي بشأن مزاعم بالتخطيط لاستخدام النظام المصرفي العالمي للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على إيران.