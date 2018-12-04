روسيا ترفع حصارها “جزئيًا” عن موانئ أوكرانيا في بحر “آزوف”

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني فولدمير أومليان، يوم الثلاثاء، أن روسيا رفعت الحصار جزئيًا عن موانئ أوكرانيا المطلة على بحر آزوف.

ونقلت الوزارة عن أومليان قوله: “نعم، تم فتح مينائي بيرديانسك وماريوبول جزئيًا.. السفن تدخل وتخرج عبر مضيق كيرتش في اتجاه الموانئ الأوكرانية.. عادت الحركة جزئيًا”.

وطالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، روسيا، أمس الاثنين، بإنهاء مواجهتها البحرية مع أوكرانيا، رافضًا التعهد بأي دعم إضافي لكييف، في وقت يسعى الحلف فيه إلى تجنب تصعيد الأزمة.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات في الواقعة، التي جرت يوم الأحد، وأدت إلى احتجاز السفن الأوكرانية الثلاث وطواقمها، حيث تخشى أوكرانيا أن يكون ما حدث مقدمة لغزو روسي شامل.