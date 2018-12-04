بعد اكتشاف نفق لـ”حزب الله”.. نتنياهو: من يحاول أذيتنا سيدفع ثمنًا باهظًا

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، بأن كل من يفكر بإلحاق الضرر بإسرائيل، “سيدفع ثمنًا باهظًا”؛ وذلك بعد إعلان الاحتلال عن اكتشاف نفق لحزب الله، يمتد من لبنان إلى داخل إسرائيل.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أطلق الجيش الإسرائيلي عملية درع الشمال هذا الصباح؛ لكشف وتحييد الأنفاق من لبنان”.

وأضاف أن “كل من يحاول أن يلحق الضرر بإسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا”.

وتابع: “نحن نتصرف بعزم ومسؤولية في جميع القطاعات في وقت واحد، سنستمر في أعمال أخرى، علنية وسرية؛ من أجل ضمان أمن إسرائيل”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، اكتشاف نفق يصل إلى إسرائيل، من جنوب قرية كفر كلا، في جنوبي لبنان.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح له: “اكتشفت قوات الجيش نفقًا خارقًا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا”.

وأضاف: “في هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية؛ في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدًا لإحباطه”.

وتابع أدرعي:” لقد تم اكتشاف النفق في إطار حملة درع الشمال؛ لكشف وإحباط الأنفاق التي قامت منظمة حزب الله بحفرها باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لقد اجتاز النفق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولكنه لم يشكل تهديدًا فوريًا على سكان المنطقة”.