أردوغان: تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران، ووصف الخطوة الأمريكية بأنها تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم.

وتأتي تصريحات أردوغان للصحفيين في أنقرة بعد يوم من إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران، مع السماح بشكل مؤقت لمشترين كبار بينهم تركيا بالإبقاء على مشتريات النفط من إيران.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الاثنين، أكد أن الولايات المتحدة ستفرض مزيدًا من العقوبات على إيران بعد أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات نفطية واقتصادية على طهران.

وأضاف بولتون في مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس: “سنفرض عقوبات تتجاوز هذا. لن نرضى ببساطة بمستوى العقوبات التي كانت موجودة في عهد (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما في 2015”.

وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية التي وصفتها واشنطن بأنها “الأقوى التي تفرض حتى الآن” على إيران، بعد ستة أشهر من اتخاذ ترامب، قرارًا بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

وتمنع العقوبات كلّ الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية، في حال قرَّرت المضي قدُمًا بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.