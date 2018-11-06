مسؤول إيراني يقر بتأثير العقوبات على بلاده

وصف النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، الجهات التي تنفي تأثير العقوبات الأمريكية على البلاد بأنها “تكذب على الشعب”، مؤكدًا “أن العقوبات لها تأثير؛ لكننا وضعنا الخطط للتعامل معها”.

وقال إسحاق جهانغيري خلال كلمة له أقيمت بمناسبة حفل توديع وزير الصناعة المستقيل محمد شريعتمداري، اليوم الثلاثاء، “إنني لا أستطيع الكذب على الشعب والقول بأن العقوبات ليس لها أي تأثير على البلاد”، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” المحلية.

وأكد جهانغيري: “سنفعل كل ما في وسعنا للحدّ من آثار العقوبات على اقتصاد البلاد”، داعيًا جميع الصناعيين في البلاد للعمل معًا لتطوير دورة الإنتاج وزيادة إنتاج البضائع.

وشدّد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة الرئيس حسن روحاني أن الشعب هو المالك الرئيس للبلاد، ولا يمكن التغلب على الظروف الصعبة دون مساعدة الشعب للحكومة، مجددًا التأكيد على وجود خطط للتعامل مع العقوبات الأمريكية.

وأضاف جهانغيري: “الأمريكيون يقولون باستمرار إننا سنمنع بيع النفط الإيراني ونوصله إلى الصفر، لكن يجب أن أقول إننا مستمرون ببيع النفط حتى يومنا هذا”.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، أعلن، أمس أثناء دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، “أن إيران ستواجه عزلة مالية متزايدة وركودًا اقتصاديًّا جراء العقوبات”.

وذكر ستيفن منوتشين أن العقوبات تشمل 50 بنكًا، وكيانات تابعة لها، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، وأكثر من 65 من طائراتها.