ماكرون يدعو لإنشاء جيش أوروبي بمعزل عن أمريكا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إنشاء جيش أوروبي لحماية القارة العجوز في مواجهة التهديدات.

وقال ماكرون في حديث لإذاعة “أوروبا 1” بثته الثلاثاء: “لن نستطيع حماية الأوروبيين، ما دمنا لا نمتلك جيشًا أوروبيًّا حقيقيًّا”، لافتًا إلى “التهديدات التي تشكلها روسيا على القارة الأوروبية”.

وأكد على “ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها وبسيادية أكبر، دون الارتهان للولايات المتحدة”.

واعتبر أن “قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة، تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا”.

وحذّر الرئيس الفرنسي من “صعود الشعبويّة والقوميّة المتشددة في أوروبا“، مشيرًا إلى “احتمال تحقيق اليمين المتشدد فوزًا كبيرًا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في مايو/أيار.. يجب النضال ضد هذا الأمر”.