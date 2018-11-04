الحرس الثوري: لا يوجد صراع بيننا وبين روسيا في سوريا

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، إن روسيا لا تعارض وجود قوات ومستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا.

وأوضح العميد حسين سلامي، في حديث تلفزيوني نقلته وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، يوم الأحد، أن “إيران موجودة في سوريا بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية، ولن تخرج إلا في حال طلب الأخيرة ذلك”.

وأضاف أنه “لا يوجد صراع بيننا وبين الروس في سوريا، والروس يتبعون استراتيجيتهم الخاصة في الوقت نفسه، لأن طهران وموسكو تعملان فقط مع الجيش السوري”.

وبشأن العقوبات الأمريكية ضد طهران، قال سلامي: “أمريكا تحلم بإسقاط النظام في إيران، لكن أحلامها واهية، وقد سعت إلى عزل إيران في الزاوية وقطع علاقاتها مع العالم، لكن اليوم نرى أن أمريكا هي التي انعزلت”، على حد قوله.

وتابع أن “أمريكا باتت على خلاف مع بعض حلفائها مثل باكستان وتركيا وكندا، كما أن هناك حربًا اقتصادية بين الولايات المتحدة وكل من الصين وأوروبا، حيث يعكس ذلك عزلة أمريكا عن المجتمع الدولي”.

وأضاف أن “الدول الأوروبية أيضًا لم تعد تتبع سياسات واشنطن كما كانت في السابق، وروسيا بدورها تنوي شن حرب باردة جديدة ضد الولايات المتحدة، وهذا كله دليل على أن العالم بات يصبح في مواجهة البيت الأبيض”.

وهدد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، أمريكا، بأن “حاملات طائراتها تحت مرمى صواريخ إيران الدقيقة”.