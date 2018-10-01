فضيحة للحرس الثوري الإيراني.. فشل إطلاق صاروخين باتجاه سوريا يشعل السخرية من قدراته العسكرية

كشفت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، عن تحطم صاروخين من أصل 6 صواريخ باليستية أطلقها الحرس الثوري الإيراني فجر الاثنين، باتجاه سوريا لاستهداف مواقع تابعة للمعارضة السورية المسلحة.

وذكر موقع “آمد نيوز” الإصلاحي، أن “صاروخين من أصل 6 صواريخ، تحطما بعد لحظات من إطلاقهما باتجاه مدينة البوكمال السورية، من قاعدة شهداء في ضواحي مدينة كرمنشاه غرب إيران”.

وتؤكد هذه المعلومات التي أوردها الموقع، فشل القوة الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني في تحديد الإصابات.

في سياق متصل، قال التلفزيون الإيراني إن “الوحدة الصاروخية التابعة للحرس الثوري، أطلقت صواريخ باليستية على مواقع مسؤولين عن هجوم استهدف عرضًا عسكريًّا في الأهواز السبت الماضي، وتبناه تنظيم داعش”.

فيما قالت قناة “خبر” الإيرانية نقلًا عن مصادر في الحرس الثوري، إن “الصواريخ الباليستية من طراز قيام وذو الفقار، حققت إصابات كبيرة في صفوف المجاميع المسلحة خلال استهداف مواقعهم شرق الفرات في سوريا“، لافتة إلى أنه “وفقًا للمعلومات الأولية، فقد قتل وجرح العديد من الإرهابيين والمسؤولين عن هجوم الأهواز”.