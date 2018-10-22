روسيا تريد تفسيرًا أمريكيًّا للانسحاب من معاهدة نووية وتلوح بالرد

طالبت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين الولايات المتحدة بتقديم تفسير لانسحابها المزمع من معاهدة تقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا، في حين لوَّح الكرملين بالرد على الخطوة الأمريكية.

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن موسكو “تتوقع من واشنطن أن تقدم تفسيرًا لاعتزامها الانسحاب من معاهدة تاريخية تعود لحقبة الحرب الباردة، وتقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا”.

من جهته هدَّد الكرملين بأن روسيا “ستضطر للرد بالمثل إذا بدأت الولايات المتحدة تطوير صواريخ جديدة بعد الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى”.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “إن الخطوة الأمريكية ستجعل العالم أكثر خطورة” مضيفًا أن روسيا “ستضطر للتحرك من أجل استعادة توازن القوة العسكرية إذا انسحبت واشنطن من المعاهدة وشرعت في تطوير صواريخ جديدة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، بسبب انتهاك روسيا لها؛ ما يهدّد بأزمة جديدة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.