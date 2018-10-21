انهيارات أرضية تهدد مطارات العاصمة الإيرانية طهران

حذر مسؤولون بمنظمة رسم الخرائط في إيران، اليوم الأحد، من تصاعد خطر الانهيارات الأرضية بالمناطق المحيطة بمطارات مهر آباد والخميني في العاصمة طهران.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “ايسنا” مقطع فيديو تناولت فيه تصريحات لمسؤولين بمنظمة رسم الخرائط، حيث اعتبروا أن خطر الانهيارات الأرضية للمناطق المجاورة بالمطارات الرئيسة في طهران، وكذلك في أصفهان وكرمان بات يهدد سلامة المطارات بعينها.

وذكرت ايسنا، أن رغم تحذيرات الخبراء حول خطر أمن وسلامة مواقع المطارات الإيرانية، إلا أن السلطات لم تُقدم على تولية اهتمامًا كافيًا في هذا الصدد.

ولفت مقطع الفيديو إلى تسجيل منظمة رسم الخرائط الإيرانية في عام 2002 لانهيارات أرضية شديدة شهدتها مناطق بجنوب العاصمة طهران، حيث كان أبرزها طريق آزادغان المنتهي لمطار الخميني الدولي.

من جهته أكد رئيس منظمة رسم الخرائط مسعود شفيعي، أن مطار الخميني يقع تحت تأثير ظاهرة الانهيارات الأرضية، محذرًا من خطورة عدم حل الأمر في أسرع وقت ممكن.