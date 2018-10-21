التحالف الدولي ينفي استهداف مدنيين شرق سوريا‎

المصدر: ا ف ب

نفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن اليوم الأحد، استهداف مدنيين بغارة جوية شنها التحالف شرق سوريا، مؤكدًا أنه كان يستهدف موقعًا للمتشددين.

وأكد المتحدث باسم التحالف الكولونيل شون راين، أن التحالف “لم يشن أي غارة الجمعة، في حين استهدفت غارة الخميس مسجدًا حوله المتشددون مركزًا للقيادة والمراقبة”.

وأضاف راين لـ”فرانس برس”: “تقييمنا مفاده أن مركز القيادة والمراقبة كان يضم فقط مقاتلين لتنظيم داعش عند شن ضربتنا”.

وأوضح أن “12 إرهابيًا من التنظيم قتلوا في الغارة، وإذا كانت ثمة مزاعم ذات صدقية تتصل باحتمال سقوط خسائر مدنية، فستكون موضع تحقيق”.

واستهدفت غارات جوية الخميس والجمعة قرية السوسة التي تقع ضمن آخر جيب يسيطر عليه المتشددون في محافظة دير الزور شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل 41 مدنيًا بينهم 10 أطفال بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي اتهم التحالف بشن تلك الغارات.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن الأحد، أن معظم المدنيين الذين قتلوا ينتمون إلى عائلات مقاتلين في تنظيم داعش، مضيفًا أن “6 من هؤلاء فقط هم سوريون والآخرون معظمهم عراقيون”.