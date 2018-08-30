التحالف الدولي يعترف بمقتل 1061 مدنيًا في غاراته ضد “داعش” بسوريا والعراق‎

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش“، اليوم الخميس، أن عدد الضحايا المدنيين جراء غاراته في سوريا والعراق بلغ 1061 قتيلًا؛ جراء تنفيذه نحو 30 ألف غارة جوية ضد أهداف التنظيم، في البلدين الجارين منذ بدء عملياته العام 2014.

وقال التحالف الدولي، في تقرير، إنه شن “ما مجموعه 29920 غارة جوية، ما بين آب (أغسطس) 2014 وحتى نهاية تموز (يوليو) 2018، ضد أهداف داعش بالعراق وسوريا”.

وأضاف التقرير، أن “ما لا يقل عن 1061 مدنيًا قتلوا، عن غير قصد؛ نتيجة لغارات التحالف، منذ بدء عملية العزم الصلب”.

ونفذت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، طلعات عسكرية جوية ضد تجمعات “داعش” في سوريا والعراق، وتشكل التحالف من قوات من نحو 60 بلدًا.

وكان للدعم الجوي المقدم من التحالف دور رئيسي في هزيمة “داعش” بالعراق، إثر حرب طاحنة استمرت ثلاث سنوات (2014-2017).

ولايزال التنظيم يحتفظ بموطئ قدم داخل الأراضي السورية، على حدود العراق.